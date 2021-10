Eddy Haribou et Chaïma Assani défendront Mayotte le 10 janvier au concours Voix des Outre-mer

Pour la deuxième année, le concours Voix des Outre-mer a fait escale ce samedi 2 octobre à Mayotte.

Cette année, sept candidats ont été retenus pour suivre l’aventure. Après plusieurs mois de travail en visio puis au cours de masterclass dispensées par Yoann Piazza et Fabrice di Falco, ce sont finalement cinq d’entre eux qui se sont présentés devant le public, deux candidates étant retenues en métropole pour leurs études et donc hors concours.

Néanmoins, leurs portraits et prestations ont été diffusées en vidéo. « Les candidats se sont succédé dans des performances qui ont enchanté le public, entre airs classiques, chants traditionnels et musique de variété », rapportent les organisateurs.

Le jury présidé par Richard Martet, directeur d’Opéra Magazine et composé du recteur de l’académie de Mayotte Gilles Halbout, du directeur des affaires culturelles Guillaume Deslandes, de l’artiste Salim Younoussa, de Mister Mayotte Fedilah Haidar, El Kabir Bin

Mohammed directeur de l’office culture et de Julien Leleu président des Contres Courants, a a couronné les prestations de Eddy Haribou et Chaïma Assani. Ils sont de fait qualifiés pour la finale nationale à l’Opéra Bastille le 10 janvier 2022.

Au cours de la soirée, les artistes Assuhab et Hadji MC ont su mettre l’ambiance et faire patienter le public et les candidats dans une ambiance festive. Et Fabrice di Falco a délivré une prestation émouvante d’Amazing Grace.

Zalia Said M’Koundzi a quant à elle été récompensée par le prix musique du monde. Enfin, le jury a décidé de remettre aux quatre autres candidats, aux deux candidats présents, Issouf Saindou et Estephane Issouf, ainsi qu’aux candidates qui n’ont pas pu être là, Annabelle Haribou et Emma Fasina, une mention d’encouragement, leur offrant ainsi une place directement qualificative pour la cinquième édition du concours l’année prochaine.

La 4ème édition du « Concours Voix des Outre-mer » bénéficie du soutien à Mayotte du département de Mayotte, de l’office culturel de Mayotte et de la Direction des affaires culturelles de Mayotte, du ministère des Outre-mer et de la Fondation Orange.

Les autres partenaires du concours, le Ministère des Outre-mer, le Ministère de la Culture, La Délégation Interministérielle Français Outre-mer, La Dilcrah, la Fondation Orange qui donne de la voix pour le concours, l’Opéra national de Paris, La 1ère et France Musique, étaient remerciés.