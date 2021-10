Justice – 5 mises en examen pour contrefaçons de documents officiels

Le procureur de la République communique sur une affaire où trafic de faux papiers et aide à l’immigration clandestine sont mêlés.

« Suite à la découverte, le 18 mai 2021, d’un véhicule contenant des faux documents et du matériel permettant leur fabrication, une vaste enquête était menée conjointement par la Section de recherches de Mamoudzou et le GELIC du Commissariat de Mamoudzou, à la fois sur les départements de la Réunion et de Mayotte.

Le 4 octobre 2021, une opération, qui mobilisait 45 gendarmes entre la Réunion et Mayotte et 4 gendarmes et policiers appartenant au GELIC, permettait d’interpeller simultanément 7 mis en cause qui étaient immédiatement placés en garde à vue pour être entendus sur les infractions de contrefaçon de documents officiels et d’aide au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée. A l’issue des gardes à vue, 5 mis en cause étaient déferrés devant le procureur de la République de Mamoudzou et mis en examen par le juge d’instruction qui ouvrait une information judiciaire ».

Le procureur Yann Le Bris ajoute que « deux meneurs de ce réseau ont été placés en détention provisoire ».