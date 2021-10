POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

GIP CARIF OREF (976), Le Président Jérôme MILLET, Site de la Cité des Métiers, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269643846.

E-mail : iahamada@gipco976.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Éducation.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT DU GIP CARIF-OREF MAYOTTE DANS SA RÉORGANISATION STRUCTURELLE ET DANS LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79311000

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services de recherche et de développement

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 9 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Mercredi 20 octobre 2021 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

La prestation est réservée à une profession particulière : non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique sera effectuée : non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 026961186.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

07 octobre 2021