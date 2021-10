Covid: indicateurs stables mais la présence de clusters inquiète

Au cours de la semaine du 29 septembre au 5 octobre, 91 cas de COVID-19 ont été confirmés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 32,6 cas pour 100.000 habitants. Il était de 34 il y a deux jours.

Le taux de positivité est de 1,8%. Le nombre de clusters est en augmentation ces dernières semaines. L’ARS appelle donc à la plus grande prudence alors que débutent les vacances scolaires.

Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique demeurent plus que jamais indispensables.

Dans le contexte d’un relâchement de l’adhésion aux mesures barrières, la vaccination associée aux autres mesures de prévention (respect des gestes barrières, limitation des contacts à risque, isolement en cas de symptômes, d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé) reste primordiale pour maintenir la tendance épidémique favorable actuelle.

Pour permettre au plus grand nombre d’être protégé contre la Covid-19, un nouveau centre de vaccination sera ouvert à la MJC de Mzouazia. Celui-ci sera accessible du mardi au samedi de 9h à 15h.