L’Etat alloue plus de 7 millions d’euros à 4 projets de transports en commun du Département

Les résultats du 4e appel à projets TCSP et PEM (transports collectifs en site propres et pôles d’échanges multimodaux) ont été annoncés par le premier ministre Jean Castex, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports, le 6 octobre à l’Hôtel de Ville de Tourcoing (59).

Les quatre projets présentés par le Conseil départemental de Mayotte figurent parmi les lauréats : les lignes maritimes Longoni-Mamoudzou-Iloni – un système de navettes maritimes – bénéficieront de 530.000 euros, le pôle d’échange multimodal de Mamoudzou bénéficiera de 1,7 million d’euros, la ligne de bus Mamoudzou-Koungou de 1,5 million (1) et la ligne de bus Mamoudzou – Dembéni de 3,4 millions.

Le Conseil départemental se félicite du soutien ainsi apporté à ces projets qui combinent la dimension maritime et routière, « Les enjeux circulatoires sont, en effet, majeurs à Mayotte, qui pâtit de son insularité et de la très forte polarité autour des activités de son chef lieu », et souhaite un engagement significatif de l’État pour éviter demain le « tout voiture » tel que mentionné dans le PGTD (Plan Global de Transports et de Déplacements) validé en octobre 2018. Une délibération en ce sens avait été adoptée en avril 2021.

Une impulsion qui permet de redonner de l’espoir aux porteurs de ces projets et aux habitants, pour accélérer leur mise en place et qu’ils ne soient pas relégués dans des cartons, passant à côté de ce financement.

A.P-L.

(1) Le PGTD a inscrit dans son premier axe prioritaire la mise en place d’un premier réseau de transport public et ses équipements. En raison de sa fonction éminemment structurante pour Mamoudzou et plus largement pour Mayotte, la réalisation des aménagements complets du PEM est classée prioritaire dans le cadre du Plan d’Urgence.