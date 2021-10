POUVOIR ADJUDICATEUR :

Commune de Bandraboua représentée par le Maire, M. Ahamada

FAHARDINE

MODE DE PASSATION :

Marché de prestations intellectuelles passé en application des articles L.

2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique (procédure adaptée ouverte). Le Maître

d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier.

OBJET DU MARCHÉ :

Mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la réalisation des travaux de mise aux normes et couverture du plateau sportif de Handréma.

L’étude comprend 2 tranches :

– Tranche ferme : Réalisation des études préliminaires, d’avant-projet (AVP),

études de projet (PRO) et assistance au maître d’ouvrage pour la passation des

contrats de travaux (ACT).

– Tranche optionnelle : Accompagnement du maître d’ouvrage pour le suivi des

travaux (VISA/DET/AOR).

Conditions particulières :

Le candidat dont le siège social n’est pas situé sur l’île de Mayotte devra s’engager à assurer une

présence régulière à Mayotte.

Critère de sélection des offres :

L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

pondérés énoncés ci-dessous :

– La valeur technique: 60%

– Le prix: 40%

Retrait des dossiers :

Les dossiers peuvent être retirés sur le site : https://www.e-marchespublics.com/ , dès la

publication du présent avis

Remise des offres :

Les offres seront déposées sur le site : https://www.e-marchespublics.com/

Date limite de réception des offres :

La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 5 novembre 2021 à 12 h 00

Demandes d’informations complémentaires :

– https://www.e-marchespublics.com/;

– Mairie de Bandraboua/Direction Aménagement, Urbanisme et Foncier 238, rue de l’hôtel de ville, 97650 BANDRABOUA, Téléphone : 0269 62 54 18, Fax : 0269 62 54 17 (Djamaldine MADI)

DATE D’ENVOI DE L’AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE À LA PUBLICATION :

6/10/2021

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mamoudzou