Vaccination: 50% des plus de 12 ans ont reçu un schéma vaccinal complet à Mayotte

Au 4 octobre 2021, prés de 46% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin, et 32,3% disposent d’un schéma vaccinal complet. Les plus de 75 ans sont de mieux en mieux couverts par la vaccination.

La classe d’âge des 50-64 ans reste toujours la mieux couverte puisque désormais, plus de 96,3 % d’entre eux ont reçu au moins une dose de vaccin et 80,8% bénéficient d’un schéma vaccinal complet.

Une donnée moins réjouissante porte sur la frilosité pour la 2ème dose de vaccin, privant ces personnes d’une couverture optimale et alors que les centres de vaccination ont stocké leur vaccin. Pour ceux qui craignent de devoir tout recommencer à zéro, une bonne nouvelle: une dérogation permet désormais de compléter le schéma vaccinal non plus jusqu’à 7 semaines après la 1ère dose, mais jusqu’à 3 mois après. Au-delà, un schéma complet à 2 doses devra être repris. Aussi, toutes les personnes ayant reçu une seule dose depuis plus de 3 semaines sont invitées à se présenter sur les centres de vaccination pour la D2, et ce, même si le délai de 7 semaines a été dépassé (dans la limite de 3 mois).

Bonne nouvelle, à la fin septembre, les 75 ans et plus, population la plus à risque de formes graves de COVID-19, étaient de plus en plus vaccinés, 59,8% de D1 et 45,6% en schéma complet. On observe chez les 18-39 ans le gain le plus important en couverture vaccinale d’une dose.

La vaccination en milieu scolaire se poursuit à un rythme important malgré les difficultés relatives aux transports des élèves qui expliquent la diminution de fréquentation des centres au sein des établissements scolaires. Les autres partenaires de l’ARS , SDIS, maisons de santé pluridisciplinaires, officines de ville, PMI, auront plus que doublé le nombre de doses injectées dans leurs centres de vaccination, partout sur le territoire.

23 sites de vaccination sont ouverts à la population cette semaine.

Consulter le Tableau de bord de vaccination Mayotte du 4 octobre 2021