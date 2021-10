SMAE : Coupures d’eau sur Mirereni/Combani

La coupure annoncée par la SMAE va mettre tout le monde d’accord dans la discorde entre Mirereni et Combani : « le niveau d’eau dans les réservoirs de Mirereni à cette heure ne permet plus d’assurer la distribution d’eau normalement ». La distribution est donc suspendue en urgence, « afin de permettre le remplissage du réservoir et de réamorcer la distribution ».

Sont concernés : le village de Mirereni en entier, le village de Combani, pour partie. La reprise du service est à prévoir vers 18h.

La SMAE rajoute que la perturbation résulte des fortes consommations constatées depuis hier, « pour des raisons que vous connaissez ». La réalimentation de Combani par la réouverture des vannes situées à Mirereni aura permis aux habitants de refaire leurs stocks.