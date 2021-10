Premier bulletin de santé mentale à Mayotte dans le contexte de crise Covid

Les professionnels de santé de l’ensemble du territoire français ayant signalé une augmentation de la prise en charge de patients (souvent jeunes) pour tentatives de suicides ou autres troubles de la santé mentale, il a été demandé à santé publique France de renforcer les dispositifs de suivi existants et d’en déployer de nouveaux. Au niveau national, cela passe notamment par la production de bulletins de surveillance syndromique hebdomadaires et la mise en place de l’enquête CoviPrev.

En métropole, les passages pour troubles de l’humeur et pour troubles anxieux étaient à des niveaux similaires ou inférieurs à ceux des années antérieures, excepté pour les troubles de l’humeur et les gestes suicidaires, plus élevés chez les enfants, indique le bulletin national de fin septembre de Santé publique France. « Pour la plupart des indicateurs, les niveaux observés étaient comparables à ceux des années antérieures, excepté chez les 15-44 ans pour état dépressif (niveau plus élevé). »

A Mayotte, l’analyse des passages aux urgences du Centre Hospitalier (OSCOUR®) est la seule source permettant de bénéficier de données disponibles dans un délai très court en matière de santé mentale du territoire. Un suivi mensuel de différents indicateurs est réalisé mensuellement et donne lieu à une publication semestriel d’un point épidémiologique. La première édition vient d’être publiée. Elle ne révèle pas de fréquentation accentuée en 2021 pour des motifs psychologiques. Seules les consultations pour de l’anxiété sont en légère augmentation.

Le nombre annuel de passages aux urgences au CHM pour troubles psychologiques de l’adulte était en augmentation constante entre 2018 et 2020. Au total, 774 passages ont été rapportés en 2020, soit 9,6% de plus qu’en 2018 et 5,3% de plus qu’en 2019. Le nombre de passages sur la période juillet-aout 2021 était supérieur à celui observé les 2 mois précédents (+7 % par rapport à mai et juin 2021) mais inférieur à celui observé en juillet-aout 2020 (-3%) et en juillet-aout 2019 (-21%).

2020, année de l’anxiété

Chez les enfants, même tendance rassurante. Le nombre de passages aux urgences pour les troubles psychologiques sur la période juillet-aout 2021 était inférieur à celui observé les 2 mois précédents (-25% par rapport à mai et juin 2021) et à celui observé sur la même période en 2020 (-37% par rapport à juillet et aout 2020).

Sur les gestes les plus graves pouvant mener au suicide (auto-intoxications, intoxications médicamenteuse, et lésions auto-infligées), on note une tendance toujours faible à Mayotte où le nombre de passages mensuels aux urgences est inférieur à 6, « de ce fait il convient de rester prudent quant à l’interprétation des variations relatives. En 2020, 61 passages pour geste suicidaire ont été rapportés contre 52 en 2019 et 67 en 2018. Entre janvier et aout 2021, 39 passages pour geste suicidaire ont été rapportés contre 36 sur la même période en 2020 et 33 en 2019.

En matière de troubles anxieux, le nombre total de passages aux urgences du CHM sur l’année 2020 était supérieur à celui observé en 2019 (+14 % avec 240 passages en 2020 versus 210 en 2019) et en 2018 (+8 %, 221 passages en 2018). Le nombre de passages aux urgences pour cet indicateur sur la période juillet-aout 2021 était inférieur à celui observé les 2 mois précédents (-9% par rapport à mai et juin 2021) et à celui observé sur la même période en 2020 (-16% par rapport à juillet et aout 2020).

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d’urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L’ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l’exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement. Le seul service d’urgence implanté sur le territoire de Mayotte participe au réseau OSCOUR®, permettant une exhaustivité totale des passages du département. En 2020, 89% des diagnostics étaient pris en compte.

Consulter le PointEpidemio-SanteMentale-Regional-04_10_21 MAYOTTE_VF