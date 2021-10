Covid: stabilité des indicateurs mais davantage de clusters

Au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, 95 cas de COVID-19 ont été recensés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 34 cas pour 100.000 habitants. Il était de 35,4 il y a deux jours. Mais l’ARS appelle à redoubler la prévention.

Le taux de positivité est de 1,8%. Sur les 2 patients actuellement hospitalisés au CHM, un est en réanimation et un est en médecine.

« Le risque de voir repartir l’épidémie est réel si les mesures barrières sont négligées », prévient l’ARS Mayotte, qui se base sur un nombre de clusters est en augmentation. L’ARS appelle à une plus grande vigilance collective. La plupart des foyers épidémiques trouvent leurs origines dans la sphère professionnelle.

Pour chacun d’eux, la plateforme de contact-tracing mène un travail méticuleux pour informer, protéger, isoler et ainsi rompre le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus.

Quelles sont les mesures de prévention à appliquer au travail ?

– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

– Porter son masque et garder une distance dans tous les déplacements

– Eviter les embrassades et les poignées de main

– Aérer les locaux régulièrement