Une fête en l’honneur de la tortue marine ce samedi à 9h

L’association Oulanga na Nyamba organise une fête villageoise à l’honneur du symbole du patrimoine naturel mahorais, la tortue marine. Stands de jeux et de gastronomie locale, et danses traditionnelles seront au programme.

La Fête de la tortue aura lieu à Sada, ce samedi à 9 h sur le parking Tiyoni et rassemblera l’ensemble des acteurs mahorais qui s’engagent pour préserver cet animal emblématique. Rejoignez-nous, des activités ludiques sont prévues pour petits et grands tout au long de la journée !

Ceux qui suivent l’association Oulanga na Nyamba depuis sa création en 1998 se rappellent certainement des Fêtes de la tortues organisées historiquement dans les villages de Mayotte pour sensibiliser les habitants.

En 2019, Oulanga na Nyamba a décidé de relancer ces fêtes villageoises tournantes qui connaissaient un grand succès. La première édition organisée à Pamandzi en 2019 a attiré beaucoup de monde. La deuxième édition s’est fait attendre à cause des contraintes liées à la crise sanitaire. Mais ça y est, l’association a pu trouver une date pour cette deuxième fête tant attendue. L’événement respectera les consignes sanitaires pour prévenir le Covid-19.

La Fête de la tortue aura lieu le samedi prochain, 9 octobre sur le parking Tiyoni à Sada à partir de 9h. Elle marque le retour aux sources de l’association : Oulanga na Nyamba est né à Mangajou, dans la commune de Sada.

La Fête de la tortue regroupe l’ensemble des partenaires de l’association et acteurs mahorais s’engageant pour la tortue. Elle est organisée dans le cadre du projet Nia Moja « objectif commun » de l’association qui vise à former des ambassadeurs de la protection des tortues marines dans les associations, dans les villages et parmi les acteurs communaux et économiques.

Au programme…

La journée s’annonce festive, culturelle, artisanale, et ludique ! Nos partenaires vous attendront sur leurs stands pour vous proposer diverses activités et vous sensibiliser à notre beau patrimoine naturel : jeux, ateliers de tressage, atelier de poterie, ramassage de déchets…

Des prestations de danses traditionnelles, une démonstration de capoeira et les artistes Annice, Bodo Style et Komo seront présents pour assurer l’ambiance festive. Tout au long de la journée, vous pouvez gouter à la gastronomie locale.

« Une tombola est organisée grâce aux nombreux dons d’acteurs économiques engagés : plusieurs dizaines de lots à gagner vous attendent ! Les plus courageux pourront s’inscrire au Grand Jeux pour gagner le Nyamba trophée qui commencera dès 13h. Venez nous rejoindre, nous vous réservons beaucoup de surprises ! »

La Fête de la tortue, financée par le Parc naturel marin de Mayotte, est un événement commun des acteurs qui contribuent à la protection du patrimoine naturel mahorais à Mayotte. L’organisation de l’événement est grandement appuyée par la commune de Sada et la 3CO. On trouve également le Conseil Départemental de Mayotte, le Parc naturel marin de Mayotte, l’Office de tourisme du Centre-Ouest, l’association RandoClean, l’association Chanfi Terra, l’association ORO, l’association des Naturalistes de Mayotte, la fédération Mayotte Nature Environnement, l’association Nayma, l’association Miss Département – Miss Région et tout ceux qui rejoindront l’événement à la dernière minute.

Les acteurs économiques ont également contribué pour faire de cette fête une réussite. Un grand nombre d’entre eux ont répondu à l’appel aux dons pour la grande tombola : Socodem OI, Sana Home, Kalo, Rama, Chez Azad, Baobab Tours, l’Auberge de l’île, Tata GnaGna et AUDIM. La Pharmacie de Pamandzi a mis à disposition des outils pour respecter les consignes sanitaires.