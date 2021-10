Le forum des métiers de l’aéronautique veut séduire les jeunes de Petite Terre

C’est un peu après huit heures, alors que les rayons du soleil irradiaient déjà les rues de Pamandzi, que les invités du jour sont arrivés dans la salle de réunion du lycée de Petite Terre, devant un parterre de près d’une centaine d’élèves. Ces derniers étaient présents pour l’ouverture du premier forum des métiers de l’aéronautique de l’Océan Indien, organisé par la CCI et l’association Aerotech Océan Indien. Et les jeunes femmes et hommes ont pu profiter des discours de Thierry Suquet, préfet de Mayotte, Gilles Halbout, recteur, ou encore Damien Cazé, directeur général de l’aviation civile (DGAC) qui venait sur l’île aux parfums spécialement pour l’événement. « Nous travaillons beaucoup dans notre administration, a-t-il lancé aux lycéens. Dans 20 ou 30 ans, le monde de l’aéronautique aura beaucoup changé. Un énorme effort écologique est mené, notamment pour réduire les émissions de CO2. »

Faire décoller l’emploi à Mayotte

Pour défendre son secteur, souvent « pointé du doigt » d’un point de vue environnemental, Damien Cazé n’a pas hésité à impliquer son auditoire : « Préserver le climat est l’une des préoccupations de demain, et c’est comme cela que vous pourrez faire rayonner Mayotte et l’ensemble de la région, que vous soyez dans le secteur privé ou public ». Emplir les jeunes mahorais d’espoir, comme les réservoirs de kérosène, tel était l’objectif des intervenants hier matin. À l’image de Jonathan Lacombe, directeur d’exploitation Edeis de l’aéroport de Mayotte : « Une croissance de 1000 passagers réguliers permet de créer un emploi direct, et deux indirects. Notre ambition, chez les opérateurs, est de créer de l’emploi pour le développement économique ». Et les métiers sont nombreux dans le domaine : en plus des pilotes et des hôtesses et stewards que nous connaissons tous, les techniciens, ingénieurs et autres agents assurent la logistique et la maintenance nécessaires au bon fonctionnement d’un aéroport et des appareils.

Plus proche des élèves, Gilles Halbout, recteur de Mayotte, a tenu a les encourager, avant de chaleureusement remercier l’ensemble des partenaires présents. Même son de cloche pour Thierry Suquet qui intervenait en dernier, « le meilleur pour la fin », a-t-il plaisanté. « Tout le monde vous a dit que vous avez de la chance, mais vous l’aurez si vous en profitez, si vous allez la chercher, a prévenu le préfet du 101ème département français. Vous pouvez le faire, car l’Etat et la République vous garantissent l’égalité des chances. »

Le délégué du gouvernement a ensuite embrayé sur la piste longue de l’aéroport de Mayotte, en rappelant qu’il y a « déjà des gens qui y travaillent, des études, du travail de terrain ». Au centre des discussions lors de la journée d’hier, ce projet qui se fera sans l’ombre d’un doute pour Damien Cazé, a désormais sa maison à Pamandzi, que les officiels se chargeaient d’inaugurer après leur visite au lycée de Petite Terre.

Axel Nodinot