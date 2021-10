Geoffroy Roux de Bézieux, pt du Medef national, à Mayotte à la fin du mois

Le MEDEF Mayotte et sa présidente Carla Baltus se préparent à accueillir le président du MEDEF national, Geoffroy Roux de Bézieux, qui fera son premier déplacement dans notre département accompagné d’une délégation nationale.

Compte tenu de l’actualité et des nombreux sujets spécifiques et sensibles à Mayotte, aussi bien sur le plan économique qu’institutionnel, le MEDEF Mayotte organise en sa présence don Assemblée générale le 29 octobre. Les sujets de l’insécurité et des vecteurs de développement économique de l’île sont au programme.

Le président Roux de Bézieux sera passé quelques jours avant à La Réunion.