Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à Acoua suite aux dégâts de février 2021

Suite aux inondations et coulées de boue du 23 au 24 février 2021, Acoua à été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel paru au Journal officiel le 28 septembre 2021. Dans la nuit du 22 au 23 février, la commune d’Acoua avait été durement frappée par un orage qui a causé de violentes inondations et des coulées de boue, occasionnant d’importants dégâts matériels. Aucune victime n’était heureusement à déplorer.

Le Service départemental d’Intervention et de Secours, la gendarmerie, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ainsi que les services techniques de la commune d’Acoua étaient intervenus afin de sécuriser la zone, de porter assistance aux sinistrés et de dégager les principaux axes. 40 militaires du DLEM (Légion étrangère) avaient été mobilisés.

