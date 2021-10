Consultation pour la réalisation de prestations de service logistique et de transport de DEEE ménagers et professionnels, de lampes et de PAE

ecosystem lance à partir du 5 octobre 2021 une consultation sur les zones Océan Indien et Caraïbes

• Zone Caraïbes

o Guyane et Martinique : DEEE ménagers et professionnels, Lampes et PAE

o Guadeloupe : DEEE professionnels, lampes et PAE

• Zone Océan indien

o La Réunion : DEEE ménagers et professionnels, Lampes et PAE

o Mayotte : : DEEE ménagers et professionnels, Lampes et PAE

A ce titre, le tonnage ecosystem sur le périmètre ménager concerné par la consultation s’est établi en 2020 à 12 460 tonnes dont :

• Martinique : 3573 tonnes

• Guyane : 123 tonnes

• La Réunion : 6160 tonnes

• Mayotte : 305 tonnes

Si vous souhaitez recevoir le cahier des charges afin de répondre à cette consultation veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :

laudouard@ecosystem.eco

Les réponses des fournisseurs sont attendues au plus tard le 05 novembre 2021 à minuit.