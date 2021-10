3ème édition du festival de musiques traditionnelles et électroniques Kayamba

Cinq artistes sont au programme du festival : Blakaz, Cornelius Doctor & Tushen Raï, Deena Abdelwahed, L-Had et Praktika ! Ils vous feront découvrir des sonorités électroniques accompagnées de voix de Mayotte, de chants mauriciens, d’instruments du Mali ou encore de rythmes du Maghreb !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’évènement ici. Préventes à 15€ en ligne uniquement.

En parallèle du festival, une masterclass gratuite animée par Deena Abdelwahed est organisée du 13 au 22 octobre au Pôle culturel de Chirongui sur le thème suivant : « Réappropriation de sonorités traditionnelles via la musique électronique ». Elle s’adresse à toute personne déjà sensibilisée à la musique assistée par ordinateur (le logiciel utilisé durant l’atelier sera Ableton), et disponible pour 20h de cours aux dates mentionnées. Pour toute information et/ou inscription, envoyez un mail à kayambafestival@gmail.com (fin des inscriptions le vendredi 8 octobre). Ce projet bénéficie d’un accompagnement de la DAC Mayotte.

Enfin, les deux dernières résidences artistiques sur la série de quatre programmées (les deux premières ont eu lieu en juin entre Blanc Manioc et Sarera, puis en septembre entre Saïdalisola et Vincent Box) auront lieu en amont du festival : Praktika travaillera avec les enfants de l’école de musique Musique À Mayotte qui sélectionneront des mélodies et chants traditionnels pour une réinterprétation électronique, et L-Had tentera d’associer ses voix et textes aux machines et rythmes ternaires de Loya.

L’objectif avec ces résidences et masterclass est de sensibiliser à la pratique de techniques modernes permettant de préserver et diffuser le patrimoine musical de l’île. Ainsi, les artistes vont collaborer afin de composer des morceaux de musique électronique qui intègrent les voix, rythmes et instruments de Mayotte. Un premier EP, fruit des morceaux créés lors de la première résidence entre Blanc Manioc et Sarera au mois de juin, est d’ailleurs actuellement en cours d’élaboration et sortira dans les prochains mois. Une restitution finale des deux résidences et de la masterclass sera organisée le vendredi 22 octobre au Pôle culturel de Chirongui, gratuite et ouverte à tout public (places limitées*).

Ce projet de quatre résidences artistiques est cofinancé par l’Union Européenne (Fond FEADER) via le programme LEADER porté par le GAL Ouest Grand Sud, et les ministères de la culture et de l’outre-mer via le programme FEAC porté par la DAC de Mayotte.

*Réservation obligatoire et uniquement par téléphone au 06 39 68 51 00, ouverture des portes à partir de 19h et début des « concerts » à partir de 19h30. Passe sanitaire exigé à l’entrée.