Une consultation pour une Europe au plus prés de nos régions outre-mer

Adapter le partenariat stratégique noué avec les régions ultrapériphériques de l’Union en fonction des nouvelles priorités de l’UE, c’est l’objectif poursuivie par une nouvelle consultation pour ne pas passer à côté des spécificités. Une donnée qu’ont encore du mal à intégrer les décisionnaires.

« Uniformiser les politiques européennes est une erreur, on le voit avec les décisions prises en matière de pêche et de POSEI*, il faut différencier », avaient martelé l’ensemble des participants à la 25ème Conférence des présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP) de l’Europe, notamment José Manuel Bolieiro, président du Gouvernement des Açores, qui succède à Mayotte à la tête de la CPRUP.

La prise en compte des spécificités de ces 9 Régions hors Europe continentale, que sont les 5 DOM français, la collectivité de Saint–Martin, les portugais Açores et Madère, et les Canaries espagnoles, est régulièrement réclamée. Ces particularités sont pourtant inscrites et défendues dans l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), précisées par « l’arrêt Mayotte ». Une garantie insuffisante, c’est ce qui ressortait alors des discours en visioconférence des présidents des 8 autres RUP.

C’est pourquoi la Commission européenne lance une consultation publique pour permettre à chacun de contribuer à la prochaine stratégie de l’Union européenne sur les Régions Ultrapériphériques (RUP). La publication de cette 5e stratégie est attendue au second trimestre 2022.

Les différentes parties prenantes (société civile, institutions, acteurs économiques, citoyens…) sont invitées à participer, jusqu’au 4 novembre 2021, à cette consultation autour de 5 thèmes :

– Favoriser les transitions verte et numérique,

– Mettre l’accent sur la relance dans les RUP,

– Aider ces régions à tirer parti des politiques et des fonds mis en place par l’UE,

– Engager un dialogue étroit avec ces régions,

– Renouveler l’engagement de l’UE à prendre en compte les spécificités des RUP.

Pour accéder à la consultation, cliquer ici.

A.P-L.

* Le Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) est l’outil de mise à disposition d’aides européennes et nationales au secteur agricole pour toutes les RUP.