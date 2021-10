Violences à Mayotte : l’appel au secours du président Ousseni au ministre de l’Intérieur

C’est un territoire à la sécurité dégradée qui a accueilli les ministres de l’Intérieur et de l’Outre-mer il y a un mois. Tout était fragile, et tout s’est envenimé depuis. Les caillassages contre les transporteurs scolaires sont quotidiens et Tsingoni est un théâtre de violences privant les habitants d’un quotidien pacifié. Incitant Ben Issa Ousseni à se tourner vers Gérald Darmanin.