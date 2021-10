Piste longue : le 3ème comité de pilotage donne une première orientation

Sous la présidence du Préfet et du Conseil départemental, en présence d’une délégation de la Direction générale de l’aviation civile, ce fut l’occasion de faire un point d’étape détaillé de l’avancée des travaux préparatoires, et notamment de prendre connaissance des premiers résultats. Une « étude opérationnelle » sur la dimension de la piste aurait été bouclée.

Elle sera plus courte qu’envisagée : « Du fait de l’amélioration des performances des nouvelles générations d’aéronefs, la longueur nécessaire de la piste s’était réduite (mais des éléments complémentaires doivent être apportés afin d’en déterminer la longueur finale), permettant un moindre impact sur le lagon. »

Dans le cadre de la concertation post-débat public, tous ces éléments sont accessibles au public et seront publiés dans les prochains jours sur le site consacré au projet.

Le prochain comité de pilotage se tiendra en fin d’année pour « retenir le scénario le plus pertinent pour la construction de la piste ».

D’ici là, plusieurs évènements publics seront organisés « pour poursuivre l’information la plus claire et la plus transparente possible du public ».

La Maison de projets inaugurée ce lundi en Petite Terre permettra aux habitants de suivre l’évolution du projet.