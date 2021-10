Hausse des prix de l’essence au 1er octobre 2021

Les prix des carburants continuent de monter dans le monde entier sous l’effet de la reprise économique post Covid.

Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie, notamment ses articles R. 671-23 à R. 671-37 et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014.

Ainsi, les éléments d’évolution des prix des carburants et du gaz, qui tiennent compte des conditions réelles du marché, sont pris en compte, notamment la parité euro/dollar et la cotation des produits à l’importation.

En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l’arrêté qu fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er octobre 2021.

Les prix à Mayotte sont ainsi fixés :

Supercarburants sans plomb : 1,60 € / litre (+2 cents sur septembre)

Gazole : 1,29 € / litre (+2 cents)

Pétrole lampant : 0,87€ / litre (+2 cents)

Mélange détaxé : 1,08€ / litre (+2 cents)

GO Marine : 0,91€ / litre (+2 cents)

La bouteille de gaz de 12kg est de 24,50 euros (inchangé)