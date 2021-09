POUVOIR ADJUDICATEUR

Ville de Mamoudzou (976)

Représentée par son Maire : Ambdilwahedou SOUMAILA

97600 Mamoudzou

Tel : 02 69 63 91 00 . Fax : 02 69 63 91 34 . E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr

Adresse internet : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ

LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES POUR LES ECOLES MATERNELLES DE LA VILLE DE MAMOUDZOU

CARACTÉRISTIQUES

Type de procédure :

Procédure adaptée – ouverte

Durée du marché :

Le délai de livraison des prestations est laissé à l’initiative du candidat qui devra les préciser à l’acte d’engagement.

La durée de la location prévue est de 1 an à compter de la réception des ouvrages.

Modalités d’attribution appliquées :

les candidats présenteront leurs offres conformément aux prescriptions détaillées dans le règlement de la consultation.

Critères de sélection retenus :

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

1-Prix des prestations 50.0 %

2-Délai de livraison 30.0 %

3-Qualité (seront appréciées le niveau de qualité et de finition des modulaires) 20.0 %

Date de clôture :

Vendredi 16 juillet 2021 – 10:00

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché attribué à un titulaire / organisme unique.

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

PRO SERVICES SARL , LOCATE Ismaël , 142, Chemin Stéphane Rebecca ZI n°2 BP 345 , 97452 , SAINT-PIERRE , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) :

209976 euros

Offre la plus basse :

202800 euros

Offre la plus élevée :

209976 euros

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

Date d’attribution du marché :

11 août 2021

AUTRES INFORMATIONS

Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable via la plateforme : https://www.marches-securises.fr

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

24 septembre 2021