Covid : baisse des indicateurs

Au cours de la semaine du 18 au samedi 24 septembre 2021, 89 cas ont été recensés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 31,9 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est également en baisse (1,8%).

Le CHM enregistre 4 patients hospitalisés pour Covid, dont 1 en réanimation et 3 en médecine.

Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique demeurent plus que jamais indispensables .

Il est important de s’isoler et de se faire tester en cas de symptômes ou si on a été identifié comme personne contact d’un cas de Covid-19.

Pour permettre au plus grand nombre d’être protégé contre la Covid-19, un nouveau centre de vaccination sera ouvert au dispensaire de Mtsangamouji à partir de demain.

Celui-ci sera accessible du mardi au samedi de 9h à 15h.