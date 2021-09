Droit de retrait des conducteurs de bus scolaires dès ce lundi matin sur l’ensemble du territoire

Les deux syndicats de conducteurs FO Transports et CFDT appellent à un droit de retrait reconductible ce lundi 27 septembre à 4h40 du matin. Il fait suite aux caillassages sur les bus depuis la rentrée scolaire.

Une année « désastreuse en terme des incidences tous confondus » indiquent les deux syndicats pour justifier leur droit de retrait. Ils dénoncent deux mois après la rentrée des « records d’incidences » par rapport aux années passées.

FO Transport uncp Mayotte et CFDT appellent à un droit de retrait reconductible du lundi 27 septembre 2021 à partir 4h40, pour « tous les conducteurs et les personnels du réseau Halo des régions Nord, centre, Cadema, sud, Petite Terre, les médiateurs, les contrôleurs et tous les personnels du réseau ». Un droit de retrait qui sera ensuite relayé par un préavis de grève le 5 octobre, « que nous allons appeler journée île Morte », « sans justice pas de Bus ». « Nous ne pouvons plus accepter un état de guerre, Mayotte ne sera jamais une île en guerre civile. »

« Ces jeunes en arrivent à commettre des meurtres, mais ils n’ont pas été condamnés auparavant sous prétexte qu’ils se disent mineurs », nous rapporte le délégué FO Anli Siaka. Ils en appellent au ministre de la Justice, en renouvelant le slogan de leur mouvement, « Pas de justice, pas de bus ».