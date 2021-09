Nouvelle progression de la vaccination à Mayotte qui joue les bons élèves ultramarins

Au 21 septembre, les chiffres du ministère des Outre-mer font état d’un taux de 1ère dose (D1) de 39% à Mayotte, qui ne se situe pas trop mal dans l’ensemble ultramarin. En Guadeloupe et en Martinique, ils sont respectivement de 35% et 33%, et tous les territoires devancent la Guyane, 26%, où la défiance vaccinale reste très importante. Dans ce DOM, le taux d’incidence est actuellement de plus de 300 cas pour 100.000 habitants et un tri s’était fait sur les admissions en réanimation. Les grands champions sont les Saint-Pierrais (Saint-Pierre et Miquelon), 80% de vaccinés, suivis par les Réunionnais, 55%.

Il est d’ailleurs assez étonnant de constater qu’avec un taux d’incidence inférieur à 50 à Mayotte (39 cas pour 100.000 habitants), notre île est toujours sur la liste rouge pour les entrées en Angleterre, alors que la métropole ou les Antilles n’y figurent pas (133 de taux d’incidence en Guadeloupe). Une histoire de lobbying ?

Du côté de la vaccination, les derniers chiffres de l’ARS Mayotte font état d’une augmentation des 1ères doses la semaine dernière, qui dépassent la barre des 40, puisque 113.671 personnes l’ont reçu, soit 40,7% de la population totale. 29,1% disposent d’un schéma vaccinal complet. « Contrairement aux précédentes semaines, le nombre de primovaccinés est reparti à la hausse quel que soit la tranche d’âge », indique l’agence, soit plus de 7.200 injections sur la semaine du 13 septembre. On peut même rajouter qu’une grande majorité des plus de 12 ans (population cible) a reçu une 1ère dose, puisqu’ils sont 63,5%.

9.000 rappels en suspens

Après une pause, cette semaine du 13 septembre aura enregistrée le 3ème plus grand nombre de vaccinations depuis le début de la campagne avec plus de 12.200 injections. Par contre, beaucoup ne viennent pas pour la piqûre de rappel, plus de 9.000 personnes se sont évaporées dans la nature alors qu’elles sont attendues pour leur 2ème dose.

La vaccination en milieu scolaire a assuré un bon relais, puisque 2.113 doses ont été injectées, dont la moitié sur la seule semaine du 13 septembre.

La commune de Bandrélé qui avait été une des premières à mettre en place un centre de vaccination décentralisé, a dépassé le seuil des 60% de primo vaccination de ces habitants. Elle en compte 62%.

La lecture du nombre de vaccinés par tranche d’âge est toujours intéressante. On constate une nouvelle fois que les personnes âgées, donc les plus à risque, sont peu couvertes, 43% des plus de 75 ans. Et que les 50-64 ans sont les plus vaccinés, 76% et même 90,6% des plus de 12 ans. Les 18-49 ans ont beaucoup progressé sur la semaine dernière, 47,8%. Il y a eu beaucoup plus de primovaccinés que de candidats au rappel, que l’ARS espère retrouver pour la 2ème injection.

Et la tendance est à la progression, annonce l’ARS Mayotte, grâce à trois actions supplémentaires : la pharmacie des Ylangs (rond point SFR) va désormais vacciner sur rendez-vous, le RSMA a été formé pour pouvoir assurer la vaccination de toutes les recrues volontaires et la PMI de Koungou propose dès cette semaine aux femmes enceintes qui le désirent de se faire vacciner. Il faut rajouter à cette liste la vaccination en collège, proposée depuis la semaine du 13 septembre.

