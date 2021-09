Covid : petite hausse des indicateurs

Le taux d’incidence des cas de Covid passe de 39,4 à 40,1 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité de 2 à 2,1%. Mayotte reste sous la barre des 50 d’incidence, l’ARS incite à poursuivre la vaccination.

Du côté des hospitalisations, 3 patients sont admis au CHM, dont 2 en réanimation et 1 en médecine. Une patiente de 66 ans, non vaccinée et présentant des comorbidités, est décédée ce mercredi soir.

L’ARS rappelle l’importance d’aller se faire dépister et vacciner pour permettre d’enrayer l’épidémie de Covid-19 sur le territoire.

Par ailleurs, le centre de vaccination Sada sera fermé demain à partir de midi, il rouvrira le lundi 27 septembre à 9h.