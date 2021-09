Les stats de la lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine et l’habitat illégal

Sur juillet et août, la délinquance a été globalement plus forte que la moyenne de l’année dernière, respectivement +11,92% et 2,31%, notamment en zone police, c’est à dire sur le Grand Mamoudzou. IL faut considérer que c’est la période des vacances scolaires, donc avec une circulation allégée sur les routes de l’île. Consulter Baromètre mensuel de la délinquance – juillet et Baromètre mensuel de la délinquance – août

Sur le mois d’août, il y a eu moins d’interception de kwassas (-10%) que la moyenne de l’année précédente, par contre les interceptions d’étrangers en situation irrégulière ont bondi de 54%, ainsi que celle des reconduites, +68%. Consulter Baromètre LIC août 2021

Sur la période janvier-août 2021, LES statistiques de la Lutte contre l’immigration clandestine en mer battent tous les records en comparaison des autres années. Sur cette période, il y avait eu plus de reconduites en 2019, 19.153 contre 16.027 en 2021. Consulter le Baromètre LIC janvier-août 2021

Enfin, depuis le 1er janvier 2021 et à la date du 31 juillet, ce sont 955 cases en tôle qui ont été détruites.