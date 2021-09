Les prix prennent +0,4% en août

En août 2021, la hausse des prix s’explique principalement par ceux de l’énergie et de l’alimentaire. Les produits manufacturés et le tabac voient aussi leurs prix augmenter, mais de manière moindre. Sur un an, les prix augmentent de 1,5 % à Mayotte et de 1,9 % ailleurs en France.

Sur les 12 derniers mois, notre inflation, +1,5%, repasse sous la moyenne nationale, +1,9%. Mais attention, en cumulant juillet et août 2021, on atteint déjà 0,7%.

Le rebond des tarifs de l’énergie se poursuit : + 1,6 % en août après + 1,1 % en juillet. En août, cette hausse résulte de l’augmentation des tarifs des carburants et de la bouteille de gaz. À l’inverse, les prix de l’électricité restent stables. Sur 12 mois, les prix de l’énergie croissent de 11,6 % à Mayotte et de 12,7 % en France.

Les prix des services sont stables en août. Après une hausse de 0,3 % le mois précédent, les prix des transports et communications reculent (- 0,2 %), sous l’effet de la baisse des tarifs aériens. Sur un an, les prix des services augmentent de 1,8 % à Mayotte et de 0,7 %

en France.

Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,8 % en août, après + 0,3 % le mois précédent. La hausse des prix des viandes et volailles se poursuit (+ 1,6 %), tirée par ceux des poulets entiers et bœufs congelés. Les prix des produits frais renchérissent : + 1,4 % après + 0,8 % en juillet. Le prix des œufs et produits laitiers augmente aussi (+ 0,7 %). La hausse est plus accentuée encore pour les boissons alcoolisées (+ 1,6 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 0,1 % à Mayotte et de 1,3 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 % en août, après + 0,1 % en juillet. Les prix des produits audiovisuels (+ 0,3 %) et de l’habillement et chaussures (+ 0,1 %) augmentent, après une légère baisse en juillet. La hausse des prix est plus marquée pour les autres articles d’équipement du ménage (+ 0,9 %). Quant aux voitures, leur prix croît moins fortement (+ 0,2 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,2 % à Mayotte, tandis qu’ils augmentent de 1,1 % en France.

L’augmentation des prix du tabac se poursuit : + 0,1 % en août après + 0,2 % en juillet. Sur un an, ils augmentent de 9,4 % à Mayotte et de 5,1 % en France.