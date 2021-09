Inauguration du Campus connecté d’Hajangua

La CADEMA à inauguré ce 21 septembre la 1ère phase du campus connecté à Hajangua, un nouvel outil qui entend permettre à des jeunes étudiants ne pouvant se rendre en métropole et à l’étranger de poursuivre leurs études supérieures depuis Mayotte. Ils sont 15 à l’intégrer pour cette première.



Les Campus connectés sont des lieux où les étudiants peuvent étudier à distance, avec un tutorat, dans des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur. Théoriquement situés dans des villes éloignées des grands centres universitaires, ils permettent de suivre des études supérieures à distance, dans des lieux collectifs et conviviaux.

Lancé le 10 janvier 2020, l’appel à projet campus connecté, doté d’une enveloppe de 25 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du dispositif territoires d’innovation pédagogique. 89 campus connectés ont été sélectionnés. Pour Mayotte, l’enveloppe porte sur 300.000 euros, investis notamment en matériel informatique et en connexion au niveau pour suivre ces enseignements qui n’étaient pas présentes sur le territoire.

Le campus connecté d’Hajangua n’est pas très éloigné du Centre Universitaire de Dembeni puisque sis dans la même commune, les étudiants pourront donc bénéficier de tuteurs à proximité.

Pour cette inauguration, le président de la CADEMA Rachadi Saindou,accueillait notamment le recteur et chancelier des universités Gilles Halbout, le maire de Dembeni, Moudjibou Saidi, le Département étant représenté par le 1er vice président Salime Mdere, le 7e vice président Madi Moussa Velou et la 2e vice-présidente Tahamida Ibrahim. Celle-ci s’est félicitée de ce nouveau dispositif qui « rend certains parcours plus accessibles à distance », s’inscrivant pleinement dans les enjeux d’études possibles dans tous les territoires.