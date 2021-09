Vaccination: contre la grippe aussi

La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte informe ses assurés que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 16 septembre 2021 à Mayotte et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022.

Cette campagne concerne :

– les personnes âgées de 65 ans et plus ;

– les personnes souffrant de certaines maladies chroniques quel que soit leur âge ;

– les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

– les personnes obèses avec une Indice Masse Corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m2) ;

– l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées ;

– et les professionnels de santé libéraux.

Pour vous faire vacciner contre la grippe, c’est simple :

– retirez gratuitement le vaccin à la pharmacie sur simple présentation du bon de prise en charge que vous avez reçu par courrier ;

– faites- vous vacciner par le professionnel de santé de votre choix : médecin, pharmacien ou infirmier.

Si vous n’avez pas reçu votre bon de prise en charge ou si vous l’avez égaré, vous pouvez

le retirer chez votre professionnel de santé.

Toutefois, la CSSM rappelle que si vous n’êtes pas encore fait vacciner contre la COVID-19, ou si un rappel de vaccination contre la COVID-19 vous est proposé en même temps, n’hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé. En effet, il est possible de faire les deux vaccinations en une seule séance. Vous serez ainsi doublement protégé.