Mission d’inspection autour des mineurs isolés à Mayotte

Les chiffres les plus récents remontent à il y a presque 10 ans : en 2012, le sociologue David Guyot estimait à 4000 le nombre de mineurs isolés sur le territoire, au sens large, dont 300 seraient sans aucun référent parental. Des données qu’il faut réactualiser puisque l’Aide sociale à l’enfance a mis en place de nombreuses structures d’accueil, mais on peut craindre que dans le même temps, de nouveaux jeunes aient été laissés sur le territoire.

La problématique des mineurs isolés recouvre un champ très large, de l’immigration clandestine à leur scolarisation, en passant par leur situation administrative et leur éventuelle reconduite auprès de leurs parents aux Comores, programme en cours. Notamment, les plus âgés, moins concernés par le rapprochement familial, car plus anciens sur le territoire, qui refusent de repartir chez leurs parents.

Une complexité qui justifie que huit inspecteurs généraux se soient déplacés à Mayotte, issus de six inspections : administration/intérieur, affaires sociales, justice, éducation/sport/recherche, affaires étrangères, finances. « Ils ont démarré ce mardi une mission de deux semaines sur les réponses à apporter aux problèmes des mineurs non accompagnés, des mineurs non scolarisés, des mineurs délinquants dans le département », rapporte la préfecture.