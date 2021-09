Invest In Mayotte part draguer les investisseurs à Bruxelles

C’est la 4ème édition de l’opération Invest In Mayotte, qui comme son nom l’indique, veut attirer les investisseurs vers les secteurs en développement, notamment au regard du contrat de progrès de 1,6 milliards d’euros qui tire à sa fin.

En 2019, il s’agissait pour l’ADIM qui l’organisait, de mettre en évidence de manière prémonitoire 3 pôles, dont la santé, mais aussi l’hôtellerie et l’économie circulaire. L’année 2020 n’avait pas fait l’impasse malgré le Covid, et c’est donc masqué que Ben Issa Ousseni, président de l’ADIM, avait inauguré l’opération, portée sur l’Agriculture et la nature.

Cette année, l’événement prend de la bouteille et de l’ampleur puisque ce n’est plus à Paris mais à Bruxelles qu’il s’installe, « pour mieux s’inscrire dans l’espace européen, et positionner Mayotte, comme tête de pont de la France et de l’Union européenne dans le Canal du Mozambique et dans l’Océan Indien. »

Si La Réunion est une tête de pont très avancée de la bannière bleue étoilée dans l’océan Indien, on sait que Mayotte reste un enjeu en raison du développement possible du projet de gaz au Mozambique.

Trois questions majeures sont inscrites au programme :

– Les hommes, les femmes, la dynamique économique de Mayotte, ses opportunités d’investissement

– Les possibilités de financements et de partenariats à développer comme Région Ultrapériphérique de l’Europe (RUP)

– Les perspectives pour les investisseurs européens : quels éléments de stratégie à l’horizon 2030 ?

Invest In Mayotte se tiendra le 23 septembre 2021 et est organisé cette année avec le concours d’Outre-mer Network.