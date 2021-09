Des secondes du lycée des Lumières ratissent une plage pour le World Clean Up Day

Le World CleanUp Day a pour ambition folle de rassembler au moins 3,5 millions de citoyens sur des milliers de sites de collecte, sur la métropole et les DROM-COM. Le rôle de l’association étant promouvoir cette journée comme étant festive, positive, pédagogique, une manière de voir les choses différemment pour changer les comportements.

La mission du World Clean Up Day consiste aussi et surtout à attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages. « Les petits déchets jonchant les devants de votre restaurant préféré ou les détritus délaissés sur votre chemin de promenade voire même les tas de déchets bien volumineux dans les rues ou les abords des autoroutes… Bref vous l’aurez compris on souhaite éveiller les consciences pour réduire l’impact environnemental. »

Et les secondes Développement durable du lycée des Lumières s’y sont collées le week-end dernier ! Ils se sont attaqués à la plage Hamaha. « Nous avons rempli les objectifs que nous nous étions donnés, c’est à dire récolter environ 1 sac de déchets par élève, nous rapporte leur enseignant M.Schoone, « les élèves ont pu prendre conscience de la menace que font peser les déchets sur Mayotte en particulier sur la faune et le flore du littoral. »