Journées du patrimoine : L’histoire de Pamandzi chatouille l’esprit des plus jeunes

« C’est trop bien ! » s’écrie un jeune homme d’une douzaine d’années, debout sur l’un des vélos électriques mis à disposition par la ville de Pamandzi. Samedi matin, à l’occasion des journées du patrimoine qui ont rythmé le week-end à Mayotte, la place Congrès était en effervescence, garnie de stands, d’ateliers et de nourriture. C’est ici que démarrait le parcours des jeunes à vélo, et des autres… À pied.

« Le message a été passé au niveau des écoles, se félicite Anzimia Toihir Dini, élue chargée de l’animation culturelle au sein de la mairie de Pamandzi. Et ça a payé, il y a des enfants qui sont là, venus avec leurs parents, afin de visiter les stands et de participer au parcours. » Première étape de ce dernier : la visite du puits du quartier de Chihuahua, le premier de Petite Terre, construit au VIIIème siècle. L’occasion de rappeler les racines multiculturelles de la commune, dont les premiers occupants étaient non seulement Mahorais, mais aussi Malgaches, Africains ou métis.

La deuxième étape de ces journées du patrimoine pamandziennes, à deux pas de là, était la tombe de Zéna Mdéré. Les jeunes ont pu apprécier le parcours exceptionnel de la figure de la départementalisation de Mayotte, et notamment sa lutte au sein du mouvement des Chatouilleuses, après le déménagement de la capitale de l’archipel des Comores de Dzaoudzi à Moroni, en 1966.

La quinzaine de jeunes présents observaient un silence solennel lors du rappel de l’histoire de celle qui est désormais officier de la Légion d’Honneur. « Une médaille Zéna Mdéré sera aussi décernée à celles et ceux qui ont oeuvré à ces journées du patrimoine », ajoute Anzimia Toihir Dini. Les jeunes ont ensuite eu le privilège de visiter la mosquée du vendredi de Pamandzi, avant d’atterrir à l’aéroport pour un circuit-découverte de la première aérogare de Mayotte, événement lui aussi mis en place à la faveur des journées du patrimoine. Un week-end réussi donc, pour la municipalité de Petite Terre, qui a réussi à attirer une poignée de jeunes afin de transmettre sa mémoire, et donc de la pérenniser.

Axel Nodinot