Tous les événements des journées du patrimoine à Mayotte

Ce week-end, les 38èmes journées européennes du patrimoine ouvrent les portes de centaines de monuments sur le Vieux Continent. L'île au lagon n'est pas en reste, avec plus de 40 sorties, ateliers et visites sur l'ensemble du territoire. Retrouvez ci-dessous l'intégralité de ces événements, classés par jour et par région.

Samedi 18 septembre :

À Mamoudzou et Dembéni

– L’association Istawi organise, de 9h à 16h, plusieurs ateliers de maquillage en « do it yourself » et d’artisanat à partir de déchets, avec la coopération de l’association de Yes we Can nette. Rendez-vous au siège de l’association, au 12 rue Boubouni, à Mtsapéré.

– L’exposition « Za Zamani » prendra place lors du marché agricole de Hajangoua, à partir de 8h30.

Dans le Centre-Ouest

– La bibliothèque de Chiconi consacre une journée entière à la valorisation du kibushi comme outil de médiation, à partir de 8h

– D’autres activités auront lieu à la bibliothèque de Chiconi, mais une visite de l’ancienne usine sucrière de Soulou est aussi au programme à 9h.

– À 11h, une exposition photo autour du patrimoine bâti, vivant et naturel de Chiconi sera visible à la bibliothèque de la commune.

– Une visite guidée des cascades de Barakani, de 9h à 14h, sera complétée de contes narrés.

En Petite Terre

– La municipalité de Pamandzi propose une visite de la tombe de l’illustre Zena M’Dere, figure du mouvement des « Chatouilleuses », à 9h.

– Le Musée de Mayotte (MuMa) organisera plusieurs événements ce samedi. Un atelier sur les divers usages du baobab prendra place dans la cour de l’ancien collège de Dzaoudzi à 9h, en même temps qu’une maquette du bassin versant. À 10h, le MuMa accueillera l’exposition « Eugène Schublin » sur le patrimoine marin, avant de contenter les enfants, à midi, avec un atelier scientifique sur le corail et plusieurs jeux autour de la faune marine.

– L’aéroport international de Dzaoudzi propose un circuit découverte de la première aérogare de Mayotte, à 9h30.

Au Sud

– Les Naturalistes de Mayotte organisent une visite guidée des vestiges de l’usine sucrière de Miréréni, dans la commune de Chirongui, avec un petit jeu retraçant les étapes de la fabrication du sucre, à 9h.

– Cet été, des jeunes de Chirongui ont confectionné des objets et accessoires en feuilles de cocotier. Ces derniers sont à découvrir toute la journée au pôle culturel Moussa Tchangalana.

– Les hauteurs de Chirongui, et son argile utilisée dans la médecine traditionnelle, sont à découvrir lors de visites partant à 9h, 10h30 et 14h.

– Nimbe Animation propose des visites contées d’Antana Bé, à Poroani, à 9h, 10h, 11h, 13h30 et 14h30.

– La place publique de Miréréni, commune de Chirongui, accueillera à 9h l’action Ko Riziné Ngoma za Halé, qui met en valeur la culture mahoraise.

Dimanche 19 septembre :

À Mamoudzou

– À 10h, l’école de musique de Mamoudzou, 2 rue des 100 villas, propose de découvrir les instruments mahorais, mais aussi d’apprendre à les fabriquer !

Dans le Centre-Ouest

– La bibliothèque de Chiconi met encore à l’honneur le kibushi, en organisant une conférence-débat sur la conservation et la diffusion de la langue, à 10h.

Au Sud

– Les Naturalistes de Mayotte font découvrir la culture traditionnelle et la distillation de l’ylang-ylang au jardin mahorais d’Imany, à Miréréni, à 9h.

– Un atelier d’écriture prendra place à 10h, à la médiathèque de Bandrélé.

Tout le week-end :

À Mamoudzou

– Samedi à 10h, le maire Ambdilwahedou Soumaïla et son conseil municipal ouvriront officiellement les journées du patrimoine sur l’ancienne place du marché. Celle-ci accueillera de nombreux événements tout au long du week-end :

– Des visites guidées des archives départementales de Mayotte, et de ses coulisses, seront disponibles au public. Les archives proposeront en outre une exposition sur Mayotte française, « un long chemin vers le droit commun », à l’occasion des dix ans de la départementalisation.

– La place de la République accueillera l’exposition photo « Nouveau regard sur ma ville 2021 », proposée par la Cadema.

– Durant ces deux jours, des visites de l’îlot Mbouzi, réserve naturelle nationale, seront proposées par les Naturalistes de Mayotte.

Dans le Centre-Ouest

– Des visites guidées de la mosquée de Tsingoni, la plus vieille de France, auront lieu tout le week-end.

Au Sud

– L’écomusée du sel de Bandrélé accueille le public pour une présentation des étapes de fabrication du fameux sel de Bandrélé.

Dans le Nord

– Seul événement de ces journées du patrimoine au nord de l’île, Mtsamboro mon Amour est une mise en scène des contes et légendes sur ses habitants, à 19h, sur le plateau sportif de la commune.

Sur mobile

– Les archives départementales de Mayotte vous proposent d’utiliser l’application Iconoi, afin d’y découvrir d’anciennes photographies de l’île au lagon, mais aussi de l’Océan Indien.