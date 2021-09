Exposition – Les jeunes posent un nouveau regard sur leur ville

Leur fraicheur réoriente le regard que nous portons sur l’environnement ou sur les institutions qui définissent les communes de Mamoudzou et de Dembéni : la CADEMA a mis en avant 88 jeunes en les accompagnant par deux professionnels de la photo et de l’écrit.

Bluffante l’exposition de photos des 88 jeunes retenus par la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA). Non seulement parce que certaines affichent une réelle recherche esthétique, mais aussi par le mix des thématiques, notamment sur les textes accompagnant les photos de mosquée et d’église côte à côte. Prouvant que le discours du président de la CADEMA n’avait rien d’idéaliste, « La culture permet de rapprocher les individus, de créer des liens sociaux tout en valorisant l’altérité. Je suis convaincu que la Culture permet d’enrichir les connaissances de chacun et de favoriser l’ouverture d’esprit ».

C’est dans cette logique que la CADEMA et son dynamique Directeur de la Culture et du Patrimoine, Gery Liausu, a répondu à l’appel à projets « Nouveau regard sur ma ville 2021 ». Il aura permis à 88 jeunes de Mamoudzou et de Dembéni de découvrir ou redécouvrir les sites patrimoniaux du territoire. Ils ont bénéficié de l’accompagnement d’un photographe professionnel, Toibrane Mogne Daho.

Trouver « la part de lumière »

« On nous a distribué des appareils photos compacts, et il nous a appris les techniques », témoigne Yesenia Mohamadi, en Terminale au lycée Bamana. Elle pose à côté de son tableau au chat noir, « je voulais montrer le contraste entre la ruelle qui paraît inhabitée, mais où sèche du linge témoignant de la présence de personnes dans les habitations, et la seule présence d’un être vivant, le chat. S’il y avait eu des gens, ça aurait encombré la photo, alors que là, tout amène vers le chat ». Son petit texte le résume, « en son point de fuite, un chat noir. » L’atelier d’écriture a été supervisé par l’artiste martiniquais Jean-François Boclé.

« Même au fond du gouffre, il y a une part de lumière, écrit Moukaya Zarkachi Ben Daoud pour illustrer la photo de l’église Notre-Dame de Fatima, lorsque tu t’éloignes du droit chemin, ne perds pas espoir car il te reste le bon Dieu pour être avec toi ». Des textes à savourer autant que les photos.

L’éducation, la religion, la culture, l’environnement, les thèmes s’affichent haut en couleur dans cette exposition que vous pourrez découvrir tout le week-end place de la République (marché) de Mamoudzou.

Des expositions itinérantes seront ensuite proposées sur l’ensemble des deux communes.

Anne Perzo-Lafond