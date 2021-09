Avis Conforme à L’arrêté Du 12 Février 2020

SECTION 1: IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Mairie de Bandraboua

Représentée par M. Ahamada FAHARDINE, Le Maire

BP 238, Rue de l’Hôtel de Ville

97650 – Bandraboua

SIRET : 20000872000019

SECTION 2: IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Travaux de rénovation de l’école Maternelle de Handréma (T4) – La Roussette

CPV – Objet principal : 45262690.

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Rénovation intérieur et extérieur d’une école maternelle vétuste

Lieu principal d’exécution du marché: Village de Handréma

Durée du marché (en mois): 3

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti :oui

Description du lot n° 1: Plomberie

CPV – Objet principal : 45330000.

Description du lot n° 2: Electricité

CPV – Objet principal : 09310000.

Description du lot n° 3: Menuiserie

CPV – Objet principal : 45421000.

Description du lot n° 4: Faux plafond – Isolation

CPV – Objet principal : 45320000.

Description du lot n° 5: Peinture

CPV – Objet principal : 44111400.

Description du lot n° 6: Charpente Couverture

CPV – Objet principal : 45261000.

Description du lot n° 7: Aménagement extérieurs

CPV – Objet principal : 39290000.

SECTION 3: PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Date et heure limites de réception des plis :

15 Octobre 2021 à 12:00

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de l’offre initiale) : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Section 4: Communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil d’acheteur : https://e-marchespublics.com

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur

Visite obligatoire :

oui

Détails sur la visite : Le candidat devra prendre contact avec M. Sandani ABDOU pour obtenir un RDV de visite du site. Lors de la visite, le candidat devra se munir de

son attestation de visite pour le faire signer par ce dernier.

Contact : M. Abdou SANDANI –

email :abdou.sandani@mairie-bandraboua.fr – Tél : 0269625418