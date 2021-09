Les véhicules de plus de 15 ans interdits à Mamoudzou qui met aussi en place une circulation alternée

C’est sur un mode « expérimental », qu’Ambdilwahedou Soumaila annonce signer un arrêté ce vendredi, interdisant la circulation à Mamoudzou des véhicules de plus de 15 ans, c’est à dire une grosse partie du parc automobile. Cela ne concernera les professionnels qu’à partir du 1er janvier 2023.

Autre annonce destinée à désengorger les routes, celle d’une circulation alternée en fonction de la plaque d’immatriculation : « La circulation sera interdite aux véhicules pairs tous les lundis, et aux impairs, les mardis. Nous expérimentons la mesure du 1er octobre au 31 décembre 2021. » Les routes concernées sont la RN1 du rond-point Jumbo au rond-point Passot (barge), la RN2, du rond-point Passot au rond-point Dinga dinga (Croix rouge à Passamainty), et enfin, de ce rond point au rond-point du collège de Passamainty. « A l’exception bien sûr des personnels de santé et des professionnels. » Les automobilistes seront contrôlés, « mais nous comptons plutôt sur l’implication de tous pour en finir avec les embouteillages interminables. »

Un numéro centralisateur pour les taxis

Les automobilistes qui convergent vers Mamoudzou du Nord ou du Sud devront donc laisser leurs véhicules à un de ces ronds-points. Et ensuite ? « Un taxi les prendra en charge. Cela sous-entend que des arrêts dûment signalés doivent être mis en place, pour éviter aussi les arrêts intempestifs des taxis qui ralentissent la circulation. J’ai contacté les syndicats de taxi qui n’attendent que ça. Un numéro centralisateur des appels de clients sera aussi mis en place avec une permanence. »

C’est le même Ambdilwahedou Soumaila qui avait conditionné la scolarisation des élèves à leur accompagnement par un parent, mesure compliquée, mais qui avait permis de faire bouger les lignes et les consciences. « On m’a dit, ‘c’est une mesure prématurée !’. Mais cela fait 50 ans que nous subissons les embouteillages de plus en plus longs et que personne ne fait rien. Nous avons consulté les partenaires institutionnels avant de mettre ça en place », se justifie-t-il.

Détenant le rôle de police de la circulation, le maire semble pouvoir prendre ce genre d’arrêté, mais qui devra malgré tout être visé par le contrôle de légalité.

Lire l’ Arrêté de voirie n°315 MDZ DGS 2021 du 17 septembre 2021 portant circulation alternée

Anne Perzo-Lafond