A la veille du week-end, les préconisations anti-Covid du préfet

Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas de Covid s’est stabilisé, mais à un niveau encore trop élevé, indique la préfecture qui rapporte que 100 % des personnes hospitalisées au Centre hospitalier de Mayotte n’avaient pas de couverture vaccinale

Du 7 au 13 septembre 121 nouveaux cas ont été identifiés, amenant le taux d’incidence à 42,2 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité a également légèrement baissé à 2,3%, « mais le nombre de personnes hospitalisées en raison de détresse respiratoire n’a cessé augmenter ».

« Mayotte peut encore éviter une vague épidémique si chacun respecte les gestes barrières, observe les mesures en vigueur depuis le 8 septembre et fait la démarche de se faire vacciner », plus de 90 % des nouveaux cas COVID-19 détectés à Mayotte sont porteurs du variant DELTA, plus contagieux que le variant sud-africain.

La solution : les gestes barrières et la vaccination. 100 % des personnes hospitalisées au Centre hospitalier de Mayotte n’avaient pas de couverture vaccinale.

À la veille du week-end, Thierry Suquet, Préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement, appelle l’ensemble de la population à la plus grande vigilance et rappelle les principales mesures toujours en vigueur à Mayotte :

 port du masque obligatoire dans l’espace public, en intérieur et en extérieur

 interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public, y compris les manzarakas et les voulés (sauf événement dûment autorisé par la préfecture et appliquant le passe sanitaire)

 Interdiction de la musique amplifiée dans l’espace public

 Jauges de 50 % de leur capacité dans les commerces

 Jauges dans les lieux de culte à hauteur d’une place sur deux neutralisée

Il est toujours recommandé aux ménages de limiter à 6 personnes les invités extérieurs au foyer.