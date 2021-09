Le dispositif mahorais « Marraine et moi »

Partant du constat d’un impact plus important de la crise sanitaire chez les femmes, « qu’il s’agisse de la santé, de l’emploi, de la sécurité ou encore de la protection sociale », le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a lancé un appel à projets afin de valoriser des actions innovantes en matière d’autonomie et d’insertion économiques.

Doté de 500 000 euros, cet appel à projets était ouvert aux personnes morales à but non lucratif : associations régies par la loi de 1901, partenaires sociaux, fondations, établissements publics, etc. Sur 115 dossiers qui ont candidaté, 16 seulement ont été retenus, et parmi eux, Oudjerebou la Couveuse d’entreprises et son projet « Marraines et moi ».

Oudjerebou, couveuse d’Entreprises de Mayotte créée en 2010 accompagne des créateurs et repreneurs d’activité économique. L’objectif de « Marraines et moi » est de fédérer les différentes initiatives des structures d’accompagnement « en faveur de la sororité professionnelle par la mise en relation de Marraines et de filleules, indispensable à l’égalité des chances ». Les marraines sont toutes des femmes entrepreneures ou cadres expérimentées, et les filleules, des femmes porteuses de projets qui se lancent dans l’entreprenariat ou entrepreneures de moins de 3 ans.

Ce concept de « marrainage », existait déjà à Mayotte il y a quelques années, sous le label « Marraine en action », que portait déjà Farrah Hafidou, présidente de la Couveuse. Elle a donc réactualisé le dispositif qui permet d’accompagner une jeune entrepreneure de façon personnalisée.

A cette occasion Farrah Hafidou présidente de l’association a rencontré Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité lors d’un déjeuner à Paris pour présenter de vive voix le projet « Marraines et moi ».