Exposition : 88 jeunes participent à un « Nouveau regard sur ma Ville 2021 »

En juillet et août 2021, le projet « Nouveau regard sur ma Ville 2021 » a conduit 88 jeunes issus de Mamoudzou et de Dembéni vers la découverte ou la redécouverte de sites patrimoniaux de Mamoudzou à travers des balades patrimoniales et artistiques.

« Les jeunes ont découvert ou redécouvert leur patrimoine sous un angle nouveau : des témoignages ont agrémenté les balades afin qu’ils approfondissent leurs connaissances et qu’ils complètent leurs visions de leur territoire », indique le Directeur de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et des Loisirs de la Communauté d’Agglomération de Dembéni Mamoudzou (CADEMA).

Dans un deuxième temps, les jeunes ont bénéficié de l’accompagnement d’un photographe professionnel, qui les a guidés dans la création artistique photographique tournée vers la valorisation du patrimoine. A cette occasion, les jeunes ont eu la possibilité de prendre des photos artistiques de leurs découvertes. Le plus beau des clichés de chaque jeune a ensuite été sélectionné.

Dans un troisième temps, des ateliers d’écriture ont été proposés pour permettre aux jeunes de mettre des mots sur leurs ressentis, leurs émotions et pour qu’ils puissent décrire leurs imaginaires à travers les photos qu’ils ont capté pendant les balades patrimoniales et artistiques.

Ces ateliers ont été dirigés par l’artiste Jean-François BOCLE, artiste né à Fort-de-France en Martinique. Le travail produit lors de ces ateliers a servi de cartel pour décrire le cliché sélectionné de chaque jeune pour les expositions de restitution du projet. Ce cartel sera ensuite utilisé comme descriptif dans le futur livre photo qui sera édité pour clôturer le projet.

Lors des journées Européennes du Patrimoine 2021 de ce week-end, les 88 photos ainsi que les cartels des jeunes seront présentés aux publics place de la République, sur le parvis du marché couvert de Mamoudzou.

Ensuite, le projet entrera dans sa phase de restitution itinérante. Des expositions, en partenariat avec l’Académie de Mayotte, seront proposées dans les écoles de Dembéni et de Mamoudzou.

Enfin, le projet se poursuivra par l’organisation d’expositions dans différents lieux de Mamoudzou et de Dembéni. « Ces actions permettront de se rapprocher des populations les plus éloignées des activités culturelles et patrimoniales, de valoriser la créativité des jeunes auprès du plus grand nombre mais aussi pour que chacun puisse peut-être se découvrir une passion pour la photographie ou toute autre forme d’expression artistique », indiquent les initiateurs de l’évènement.