Décentralisation des services sociaux : pose de la 1ère pierre d’une maison départementale

Ces maisons vont venir muscler l’action sociale du département au plus prés de la population en apport de crèches, ou médiateurs sociaux, RSA etc. Trois autres sont prévues.

Le 7e vice président Madi Moussa Velou en charge des solidarités, de l’action sociale et de la santé accompagné de la conseillère départementale de Mamoudzou III Hélène Pollozec, a procédé ce jeudi 16 septembre à la pose de la 1e pierre de la future maison départementale des services sociaux, en présence du maire de Dembeni Moudjibou Saidi.

Cet équipement départemental comprendra notamment au terme de 14 mois de travaux une crèche gérée et confiée à la commune de Dembeni, un service d’administration générale et technique, un pôle dédié aux services départementaux (médiateurs sociaux, pôle RSA, DASTI, services du conseil cadial)… Des espaces pourront également être dédiés à des partenaires. Le montant de cet équipement représente un investissement de 2,5 millions d’euros.

Ce nouvel équipement annoncé s’inscrit dans une démarche visant à mailler le territoire de Mayotte d’équipements départementaux de proximité, conçus et gérés en étroite collaboration avec les communes et les intercommunalités. Quatre d’entre eux sont dores et déjà prévus à Passamainty, Tsingoni, Boueni et donc Iloni. Un service de proximité dont la population a besoin mais qui ne se résume d’ailleurs pas à la seule dimension sociale a indiqué le vice président lors de ce moment très symbolique. En insistant sur cette volonté de venir progressivement équiper Mayotte de ces structures de nouvelle génération.