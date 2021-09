Structuration en cours du handisport à Mayotte

Les Jeux paralympiques de Tokyo viennent de s’achever, et à Mayotte le handisport n’est encore que balbutiant. Ça va changer, notamment grâce à une subvention de 45.000 euros.

Depuis plus d’un an, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Mayotte coordonne le mouvement pour la structuration du handisport mahorais, en collaboration avec les associations sportives, les institutions locales et les structures encadrant des personnes en situation de handicap.

L’objectif à termes étant de créer une Ligue Mahoraise Handisport et de Sport Adapté, de nombreuses réunions ont rassemblé les différents protagonistes, par visioconférence ou en présentiel, pour définir la manière dont rendre le projet viable.

En parallèle, grâce au projet « Handisport – Ouvoimoja » présenté dans le cadre de l’Appel à projets Impact 2024 du CNOSF, le CROS Mayotte a obtenu une subvention de 45.000 euros pour développer trois axes principaux : l’achat de matériel adapté, l’organisation d’une formation par la Fédération Française Handisport à destination des associations, et la mise en place d’une campagne de communication.

Mardi 14 septembre 2021, le CROS Mayotte accueillait Ludovic Dabauvalle, directeur de la mission formation à la FFH. Le cadre technique fédéral conduira une formation du 15 au 22 septembre auprès de dirigeants sportifs désireux de créer et développer un volet handisport au sein de leur association. Il sera accompagné pour cela de Sylvain Reveaud et Hassan Hafssa, deux salariés de comités départementaux de handisport.

« La venue des trois membres de la Fédération Française Handisport marque un tournant important pour la création d’une ligue et le développement du handisport à Mayotte. »