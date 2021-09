Programme Ciné Musafiri à Chirongui

Six films sont à l’affiche du cinéma de Chirongui cette semaine, dont deux nouveautés : Respect qui retrace l’histoire de la chanteuse Aretha Franklin, et pour le petits, Baby Boss 2.

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE est la suite de BABY BOSS le film de DreamWorks cité aux Oscars. Nous y retrouvons ses deux héros. Devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

RESPECT L'histoire d'une femme ayant trouvé dans la musique un refuge face à ses démons, et devenir ainsi l'éternelle « Queen of Soul ». Le film suit l'ascension de la carrière d'Aretha Franklin, de ses débuts d'enfant de chœur dans l'église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. Bande annonce ici

SHANG-CHI la légende des 10 anneaux – Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. Bande Annonce : https://youtu.be/eovUCJItch

GOGO – À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=cl53SLcjAU8

OSS 117 de Nicolas Bedos – 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 117.

BANDE ANNONCE https://www.youtube.com/watch?v=ra0IliFBjcw…

BAC NORD de Cédric Jimenez (« Polar coup de poing »)

Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.

Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=4HRKEnB16nE