Covid: poursuite de la baisse des indicateurs

Du 5 au 11 septembre, 119 cas de COVID-19 ont été confirmés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 42,6 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 2,3%.

Ces taux sont en baisse par rapport à la semaine glissante précédente. 8 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 4 en médecine, 2 en service de réanimation et 2 en soins aux urgences.

Sur les 8 patients actuellement hospitalisés, aucun ne dispose d’un schéma vaccinal complet.

Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique demeurent plus que jamais indispensables. La vaccination associée aux mesures barrières contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie sur le long terme et de réduire la mortalité et la morbidité liées à la Covid-19.