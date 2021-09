Kwezi Télévision arrive sur le bouquet Canal+ le 16 septembre

C’est une consécration pour Patrick Millan, le fondateur de la chaine privée qui a fêté ses 10 ans : à compter du 16 septembre prochain, Kwezi TV (KTV) sera disponible pour les abonnés de Canal+ dans l’Océan Indien en plus de l’être sur la TNT Mayotte, Parabole océan indien et les box des opérateurs de téléphonie.

« La diffusion va être largement augmentée puisque la chaîne aura les moyens de doubler son audience a Mayotte et dans la zone de Rodrigues, Maurice, La Réunion, Madagascar et Les Comores ».

Pour répondre à cet enjeu, l’équipe de KTV annonce des nouveautés dans sa grille des programmes, et sa modernisation et va « oser » certaines choses, « cette caractéristique a toujours été la marque de fabrique de la chaîne mahoraise ». Une page d’information régionale est notamment en préparation.

« Dès le 16 septembre, nous aurons une co-présentation en français et en shimaoré du JT de 19H, dans un décor flambant neuf. Le traitement de l’information va évoluer : technologie, plateau, une édition nouvelle en milieu de journée. Du côté de La Matinale, des nouveautés sont déjà visibles pour répondre aux besoins de la population de s’exprimer sur l’actualité, en direct à l’antenne, et de favoriser les débats d’opinions au sein du 101ème département français encore en construction.

De nouveaux visages seront à l’antenne (journalistes, présentateurs/trices,…), de nouvelles collaborations, qui font la singularité de la chaîne depuis 10 ans.

Le deuxième axe de développement est commercial. « De nouveaux horizons sont envisageables dans les territoires de diffusion pour que tous les mahorais et mahoraises de sang et/ou de cœur dans l’Océan Indien, voient Mayotte de là où ils sont ! Aller sur Canal+, c’est une nouvelle page de l’histoire de Kwezi TV qui s’écrit dans la continuité. L’amélioration de la qualité des productions de la chaîne et le renforcement des compétences des équipes ouvrent de belles perspectives pour l’avenir, aux côtés des partenaires, des annonceurs et des téléspectateurs ! »