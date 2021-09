Sébastien Lecornu rappelle la mobilisation de 13 M€ « pour améliorer la gestion de l’eau à Mayotte »

Alors que les zones du Nord au Sud sont successivement impactées par des coupures d'eau liées à une capacité de production insuffisante, le ministre des outre-mer rappelle les 10 mesures prises en appui au Syndicat des eaux, et à la suite de la pénurie qu'a connue l'île l'année dernière. Elles comprennent notamment la hausse de la production... dont on attend les effets.

A l’occasion des importantes coupures d’eau que Mayotte avait connues fin 2020, Sébastien Lecornu avait convenu avec la nouvelle équipe élue au SMEAM, syndicat gestionnaire présidé par Fahardine Ahamada, d’une feuille de route pour améliorer la situation de la gestion de l’eau, avec l’appui du conseil départemental. Le ministre la rappelle, montrant qu' »elle est suivie d’effets ».

Cette forme de « pacte pour l’eau » consistait en dix actions prioritaires pour l’eau potable et l’assainissement de Mayotte, qui mobiliseront 13 M€ de crédits du Plan de relance :

– Augmentation de la production d’eau potable de plus de 3000m3 d’eau/jour d’ici décembre 2021

– Accompagnement de la nouvelle équipe du SMEAM par l’Etat et le conseil départemental par un audit financier, comptable et organisationnel financé par l’Etat d’ici septembre 2021, par l’allègement de la dette fournisseur du SMEAM, c’est un effort déjà annoncé du conseil départemental de 15M€ en juillet dernier envers le syndicat, un plan de maitrise de la rationalisation de la dépense (personnel, véhicules), Etablissement d’un nouveau contrat de progrès 2021-2023 et apurement des dettes d’ici octobre 2021, Suivi semestriel du redressement du SMEAM par l’Etat, le département et les bailleurs publics.

Il est également annoncé :

– Un « accompagnement du SMEAM par l’ingénierie de l’Etat pour les travaux d’urgence et les 8 principaux investissements sur les 5 prochaines années »

– La poursuite du plan pluriannuel d’investissement pour l’eau potable et l’assainissement en actualisant et en précisant les objectifs, d’ici fin 2021 pour l’eau potable et 2022 pour l’assainissement.

– Poursuite de l’effort de transparence de la gestion de l’eau et de l’assainissement vis à vis de la population, « engagé par la nouvelle équipe du SMEAM ».

– Engager un ambitieux plan de reboisement des bassins versants, en commançant par replanter 150 ha d’ici 2023, permettant d’économiser prés de 700.000 m3 d’eau, dans les rivières en saison sèche. Ce plan a été annoncé en mai dernier lors de la création de la réserve naturelle des forêts des monts et crêtes de Mayotte. Il sera porté par l’ONF et financé par des fonds européens.