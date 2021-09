Marcel Séjour expose « La vie quotidienne à Mayotte »

Impossible de passer à côté de ses ambiances de village en noir et blanc émaillées de touches de couleur. Le style Marcel Séjour colle à la réalité de l’île, et reste fidèle à sa volonté de dépeindre le quotidien des habitants, les bouenis du marché, le porteur de fagots, au milieu des zébus ou des bangas en torchis, et d’allées bordées de tôles. Et bien sûr, la course de pneus.

Et pour ceux qui aime la vie en couleur, des tableaux de porteurs d’oranges ou de banane, en gros plan, si le détail d’une œuvre s’exposait.

Marcel Séjour c’est aussi un amoureux de la plume, au fil de chroniques dans la presse jadis, et dans son « Liberté, égalité, Magnegne* » de 430 pages, où s’illustrent 900 photos de tableaux, fruit de 24 ans d’observation de Mayotte.

Le conseil départemental de Mayotte organise une exposition sur « La vie quotidienne à Mayotte » du peintre Marcel Séjour, du 13 au 25 septembre sur le parking de la salle du cinéma ALPA JOE de 9h à 17h.

* Magnegne : en bazar, peu rigoureux