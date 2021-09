Le sentier sous-marin pédagogique de nouveau opérationnel

Le sentier sous-marin pédagogique de la plage de Mtsanga Fanou est remis en place dans la baie d’Acoua. Retiré depuis 9 mois pour une remise en état complète suite à des dégradations causées par l’amarrage sauvage d’utilisateurs peu scrupuleux, il est aujourd’hui remonté et remis à l’eau.

« Le sentier d’Acoua va pouvoir à nouveau servir son objectif : être un outil de découverte pour les classes travaillant sur les enjeux liés au milieu marin ainsi que pour les plaisanciers et les promeneurs. Longue vie au sentier ! », annonce le Parc Naturel Marin (PNM).

Créé par les élèves pour les élèves

En 2018, le sentier sous-marin pédagogique de la plage de Mtsanga Fanou voyait le jour à l’issue d’un projet réussi du programme pédagogique du Parc naturel marin « Les p’tits foundis du lagon » d’enseignants et d’élèves du lycée du Nord et du collège de Mtsamboro. Il a été fabriqué et mis en place à Acoua par le Parc Marin.

Les bouées du sentier sont munies d’une rampe destinée au repos et à l’observation des fonds marins par les jeunes nageurs. Des messages éducatifs y sont affichés permettant la bonne compréhension du milieu et de ses enjeux par les enfants. Imaginé par deux classes de lycée et collège, cet outil vise l’ensemble des élèves de Mayotte qui auront la chance de participer à des projets éducatifs en lien avec la mer avec leurs enseignants.

Un intérêt de cet outil innovant est son autonomie. Les enseignants d’éducation physique et sportive peuvent accompagner leurs élèves sur ce dispositif, à portée de palmes depuis la plage et accessible par la mer pour ceux qui ont une embarcation. Toutefois, la mise à disposition du sentier nuit et jour comporte le risque qu’il y ait de mauvais usages au détriment de l’outil, et indirectement, de ses bénéficiaires

Pour éviter toute dégradation, voici les consignes d’utilisation du sentier:

– Situé en bordure du tombant récifal de la plage Mtsanga Fanou à Acoua (voir la carte), le sentier est composé de sept bouées pédagogiques accessibles à la nage depuis le littoral.

– Les main-courantes des bouées pédagogiques (ci-contre en haut; en bleu sur la carte) sont destinées au repos des nageurs qui visitent le sentier et à la lecture des informations éducatives qui y sont inscrites.

– Arrivant par la mer, j’amarre mon embarcation au dispositif prévu à cet effet (bouée jaune, ci-contre et sur la carte).

Il est interdit de circuler en embarcation motorisée aux abords du sentier pédagogique (limite rouge sur la carte). De surcroit, il est interdit d’amarrer son embarcation aux bouées pédagogiques. Signalez vos observations d’usure ou de dégradation du sentier en contactant le Parc