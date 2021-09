La mission sénatoriale rencontre les élus départementaux sur le thème de la sécurité

Le président du CD Ben Issa Ousseni, les 4e, 5e et 7e vice-président(e)s Zouhourya Ben Mouayad, Bibi Chanfi, Madi Moussa Velou, ont reçu une délégation sénatoriale actuellement à Mayotte sur les questions de sécurité, faisant suite aux évènements intervenus depuis le début de l’année 2021.

Le président Ben Issa Ousseni a rappelé qu’il s’agissait d’une question majeure pour les mahorais, « qui reste tristement et presque quotidiennement d’actualité ».

Les différentes démarches déjà entreprises ont été rappelées de la récente contribution du Conseil départemental au projet de loi Mayotte, évoquant les conditions indispensables au maintien de l’ordre au courrier au 1er ministre Jean Castex, en janvier 2021, au lendemain d’un triple meurtre en Petite Terre, sans oublier les 1e assises de la sécurité et de la citoyenneté de Mamoudzou de novembre 2020 ou encore le plan dit de sortie de crise de mars 2020.

Si du côté du Conseil départemental, on salue les « récentes avancées liées à la venue du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin », on souligne également « la nécessité d’aller plus loin en accompagnant mieux les compétences sociales, mais aussi tout ce qui participe au vivre ensemble et au lien social : culture, sport,prévention notamment ». Un nécessaire soutien dimensionné aux moyens de la Justice est également souhaité.

Le Département formule le souhait d’une mission « qui soit vraiment suivie d’effets durables et concrets », l’exécutif départemental « étant prêt à prendre toute sa part et toutes ses responsabilités dans cette problématique d’ensemble ».