10 jeunes mahorais en formation d’hôtesse de l’air et de steward impulsée par Ewa

Grâce à Ewa Air et ses partenaires locaux, 10 jeunes mahorais vont pouvoir bénéficier d’une formation d’hôtesse de l’air et stewards afin d’obtenir à terme leur certificat de Membre d'Equipage de Cabine, un « Cabin Crew Attestation (C.C.A) ». Une perspective de carrière en tant que futur Personnel Navigant Commercial s’ouvre à eux.

Ewa Air, filiale d’Air Austral basée à Mayotte, s’est lancée dans un projet innovant. Soutenue par ses partenaires locaux : Le Conseil Départemental de Mayotte, Ladom, Acto et Pôle Emploi, la compagnie offre à un groupe de jeunes mahorais une formation entièrement prise en charge, avec à la clé l’obtention d’un diplôme leur donnant accès à un véritable métier, celui de Personnel Navigant Commercial. 10 mahorais ont été sélectionnés après une campagne d’entretien menée par Ewa Air et ses partenaires.

Les 10 jeunes recrutés s’envoleront ce dimanche 12 septembre pour un grand voyage vers la professionnalisation, à destination de la métropole, au Centre Interlines des Guyards, centre de formation pour hôtesse de l’air et steward. « Deux mois de formation intensive les attendent. A l’issue, deux examens, une partie théorique et une partie pratique valideront l’obtention du « Cabin Crew Attestation » », indique la compagnie. Un séjour rendu possible grâce à la contribution du Conseil Départemental de Mayotte et de LADOM, ACTO et Pôle Emploi.

EWA Air rappelle « sa volonté de participer au développement de son territoire et particulièrement l’emploi local ».

« Nous sommes très heureux participer à ce projet qui nous tient tout particulièrement à cœur, témoigne Marie-Joseph Malé, PDG d’Air Austral, qui ne manque pas de souligner que » Ewa Air, compagnie mahoraise, est attachée à son île ». Le diplôme est un « sésame qui leur permettra d’accéder directement à un emploi, un des plus importants et des plus prisés dans notre industrie, à Mayotte comme au niveau international. En effet, ils seront les ambassadeurs de leur île de Mayotte auprès d’une clientèle de tout horizon. Bientôt une belle carrière de Personnel Navigant s’ouvre à eux, et j’espère les retrouver dans un futur proche à bord de notre belle compagnie mahoraise Ewa Air. Je souhaite à ces jeunes un bel avenir ! »